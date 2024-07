Mortal Kombat 1 annuncia l'espansione "Khaos Reigns" con un trailer di presentazione

Il publisher Warner Bros. Games e il team NetherRealms hanno annunciato una nuova espansione per Mortal Kombat 1, intitolata "Khaos Reigns" e presentata con un trailer che mostra alcuni elementi narrativi nuovi aggiunti per l'occasione, insieme anche al nuovo pacchetto di personaggi aggiuntivi.

Oltre a Khaos Reigns, che rappresenta a tutti gli effetti un'espansione della storia, con nuovi capitoli dotati di base narrativa e ulteriori elementi di gioco, è in arrivo anche il nuovo Kombat Pack 2, che introduce nuovi personaggi come Ghostface del franchise Scream, Noob Saibot, Sektor, Cyrax, Conan del franchise Conan il Barbaro e T-1000 del franchise Terminator.

La data di uscita di Khaos Reigns è fissata per il 24 settembre al prezzo di 49,99 dollari per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e al prezzo di 39,99 dollari per Nintendo Switch.