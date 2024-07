Assassin's Creed era alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2024 di Parigi con Arno come tedoforo

Tra i movimenti in stile parkour e il particolare costume, è chiaro che il personaggio in questione richiamava Arno Dorian di Assassin's Creed Unity , ovvero il protagonista del capitolo in questione, ambientato nella Parigi rivoluzionaria.

Un assassino sui tetti di Parigi alle Olimpiadi

La conferma è arrivata, sebbene in maniera un po' sibillina, da parte di Ubisoft stessa: "Chi è quella misteriosa figura che porta la fiaccola?", Ha chiesto l'account ufficiale dei Giochi Olimpici, "Ha un'aria familiare", ha risposto Ubisoft attraverso l'account di Assassin's Creed, di fatto confermando il collegamento.



In effetti, la cosa ha senso: Ubisoft è un grande editore francese che ha in Assassin's Creed il suo prodotto-simbolo, inoltre possiamo unire a questo anche il fatto che la nascita del parkour viene collocata proprio in Francia negli anni 80, dunque c'è un collegamento sportivo per il tutto.

In ogni caso, la serie è diventata ormai una sorta di simbolo del paese, e vista l'auto-celebrazione generale emersa dalla cerimonia d'apertura è stato un riferimento piuttosto sensato.