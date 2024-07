Altri cameo di Astro Bot emergono da un articolo: simboleggiano la sua grande importanza per PlayStation

Puntando ad essere il gioco principale di Sony per quest'anno, è iniziata in grande stile la promozione di Astro Bot che si ritrova ad essere protagonista anche di un sostanzioso approfondimento sulla celebre rivista cartacea Edge, dal quale emergono anche illustrazioni e indicazioni su altri cameo ispirati a giochi PlayStation all'interno del nuovo platform per PS5, che si rivela come un titolo importante per diversi motivi.

L'articolo contiene anche un'estesa intervista a Nicolas Doucet di Team Asobi, il quale spiega che Astro Bot rappresenta un gioco importante all'interno del catalogo PS5: è un progetto considerato "rischioso" visto che il platform 3D, salvo rari casi, non è più un genere di massa, ma è anche fondamentale per il futuro di PlayStation.

In particolare, rappresenta un prodotto destinato a "tutte le età", una fascia di prodotti che PlayStation deve perseguire con maggiore regolarità secondo Doucet, e per la quale Astro Bot è un titolo di grande rilevanza per il presente e futuro della compagnia.