Un pratico schema riassume tutte le nuove fasce del Game Pass

La fascia più conveniente

Come potete vedere, la fascia Game Pass Ultimate appare essere enormemente più conveniente delle altre, pur costando cinque dollari al mese in più, ossia 19,99 dollari (17,99 euro al mese da noi), perché include i giochi al day one, da sempre uno dei punti di forza del Game Pass e in più dà accesso a sconti ed extra sui giochi del catalogo, da cui sono escluse le altre fasce di abbonamento.

La tabella che riassume le nuove fasce di prezzo del Game Pass

Da non dimenticare la presenza nell'offerta dei giochi di EA Play, l'abbonamento di Electronic Arts, e i benefici per i giochi di Riot Games. Inoltre è l'unica fascia che consente di giocare in cloud. In linea di massima è rimasta identica a com'era prima, solo che l'aver tolto i giochi al lancio alla fascia Standard da 14,99 dollari al mese (14,99 euro da noi) l'ha resa inevitabilmente la più appetibile di tutte, dandole di fatto una grossa marcia in più.

La fascia Standard è quella che appare più depotenziata, lì dove quella Core era e rimane solo una sostituta del vecchio Xbox Live, andato in pensione da tempo.

Come ampiamente riportato, su PC le cose non cambiano di una virgola rispetto al passato. Semplicemente ora l'abbonamento costa due dollari in più al mese (11,99 euro invece di 9,99) e dà accesso agli stessi contenuti.