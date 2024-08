PS5 Pro avrà un SSD molto capiente e non farà rumore, spiega chi ha visto il dev kit della console

PS5 Pro è uno di quei argomenti videoludici continuamente chiacchierati ma di cui ufficialmente non si sa assolutamente nulla. Sony non ha infatti confermato l'esistenza della console, anche se le voci di corridoio affermano che la sua pubblicazione è molto vicina.

La spiegazione di Moore's Law Is Dead su PS5 Pro

Secondo Moore's Law Is Dead, l'ancora non annunciata PS5 Pro sarà dotata di 2 TB di spazio di archiviazione: affermano infatti di aver visto il kit di sviluppo del nuovo sistema. Inoltre, affermano che PS5 Pro non sarà una console rumorosa e non si scalderà molto.

Secondo Moore's Law Is Dead, il dev kit di PS5 Pro utilizza lo stesso connettore di alimentazione del modello base, il che significa che Sony manterrà lo stesso assorbimento di potenza. Questo, insieme all'aumento dei transistor rispetto al modello base, dovrebbe rendere il sistema silenzioso e fresco.

Ricordiamo che questi sono solo rumor e non conferme ufficiali. Inoltre, Moore's Law Is Dead avrebbe visto il dev kit, non la console commerciale che il pubblico comprerebbe, quindi non è detto che le caratteristiche siano le stesse. Ciò detto, una versione di Xbox Series X con 2 TB di memoria è in arrivo e non è impossibile che Sony voglia proporre una console con lo stesso taglio di memoria, anche solo come modello aggiuntivo rispetto a uno base.

Non ci resta che attendere nuove informazioni da parte di Sony che, secondo un giornalista, potrebbero arrivare molto presto con uno State of Play.