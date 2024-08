Instagram collabora con Spotify per condividere le canzoni in tempo reale come si faceva su MSN

Al giorno d'oggi, possiamo senz'ombra di dubbio definire Instagram come uno dei social network maggiormente in voga, soprattutto tra i giovani. Nel tempo, Instagram ha introdotto nuove funzionalità come le Instagram Stories, i reel, le note e tanto altro. Ormai da diversi anni abbiamo per esempio assistito alla parziale integrazione di piattaforme di streaming musicali come Apple Music o Spotify all'interno dell'app di Instagram (come la possibilità di condividere canzoni sul proprio profilo), permettendo agli utenti di condividere i propri brani preferiti all'interno delle proprie stories o come sottofondo musicale dei loro post. Proprio a tal proposito, sembra che una nuova funzionalità stia per affacciarsi all'interno dell'app, strizzando fortemente l'occhio ad alcuni programmi di messaggistica di un tempo: scopriamola insieme.

Instagram: in arrivo la condivisione delle canzoni in stile MSN Molti "veterani" del web si ricorderanno sicuramente MSN, il celebre sistema di messaggistica di Microsoft in voga negli anni '90 e nei primi anni 2000, quando non esistevano ancora gli smartphone e app come WhatsApp o Telegram. Nello specifico, MSN consentiva di condividere in tempo reale la canzone che si stava ascoltando in quel preciso momento, che veniva così visualizzata dai propri contatti in linea. MSN, il sistema di messaggistica di Windows Stando a quanto riportato dalla testimonianza di Alessandro Paluzzi, sviluppatore e ricercatore web, una funzione del tutto simile sta per arrivare anche su Instagram: gli sviluppatori di Meta starebbero al momento lavorando per permettere agli utenti di condividere immediatamente la canzone di Spotify riprodotta, all'interno della sezione Note, recentemente introdotta.