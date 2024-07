Nintendo annuncia Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club, svelata la misteriosa esclusiva

Due chiacchiere con l'autore

In questo caso abbiamo a che fare con un nuovo capitolo inedito, con data di uscita già fissata per il 29 agosto 2024 su Nintendo Switch.

Possiamo conoscere meglio il gioco in questione guardando il video di presentazione qui sopra, ma diverse informazioni sono arrivate anche dal comunicato stampa ufficiale.

Nel gioco ci caliamo nei panni di un assistente detective privato dell'Agenzia Investigativa Utsugi, intento ad aiutare la polizia a risolvere un complesso e inquietante caso di omicidio. In Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club, uno studente è stato trovato morto in modo agghiacciante, con la testa coperta da un sacchetto di carta su cui è disegnata una inquietante faccia sorridente.

Questo particolare collega il caso a una serie di omicidi irrisolti avvenuti 18 anni prima, che ha fatto scaturire una vera e propria leggenda metropolitana su Emio (l'uomo che sorride): un assassino che si dice regali alle sue vittime "un sorriso eterno".

Il produttore della serie Yoshio Sakamoto spiega qualcosa di più sulla storia di questo nuovo capitolo nel video riportato qui sopra, ma non ci vorrà molto prima di vedere la versione definitiva del gioco, visto che l'uscita è fissata per il mese prossimo.

Si tratta, peraltro, della prima nuova storia per la serie Famicom Detective Club in 35 anni, e segue il primo e il secondo capitolo della serie precedentemente pubblicati e più recentemente rifatti per Nintendo Switch: Famicom Detective Club: The Missing Heir e Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind.