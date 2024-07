Meta Quest 3, vivi la realtà virtuale con l'offerta Prime Day su Amazon

Se volete avvicinarvi per la prima volta alla realtà virtuale, oggi è decisamente il giorno giusto: in occasione del Prime Day, Amazon ha infatti deciso di proporre Meta Questa 3 in offerta con un ottimo sconto del 13% rispetto al prezzo consigliato, consentendovi di risparmiare 70 euro. Se siete interessati ad acquistare il visore è sufficientecliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box che trovate immediatamente qui sotto. Meta Questa 3 è disponibile in offerta riservata ai clienti Prime su Amazon a soli 479,99 euro, contro i 549,99 euro del prezzo di listino suggerito da Meta. Il visore è ovviamente venduto e spedito da Amazon, per cui potrete beneficiare tranquillamente del servizio Prime per la consegna gratuita in appena un giorno.