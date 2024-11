Blizzard ha annunciato Overwatch Classic, un evento a tempo di Overwatch 2

Blizzard Entertainment ha annunciato Overwatch Classic , un evento a tempo di Overwatch 2 che porterà nel gioco tanti contenuti provenienti dal primo capitolo, ormai indisponibile da tempo. Si parla del ritorno di vecchie modalità, come quella 6v6 , di kit per gli eroi eliminati insieme al primo gioco e di mappe non più accessibili da tempo. Insomma, Blizzard vuole provare a riconquistare gli insoddisfatti di Overwatch 2, ridandogli in qualche modo Overwatch 1.

Tre settimane con Overwatch

L'evento Overwatch Classic durerà tre settimane. Avrà inizio da domani, 12 novembre, e introdurrà il roster del primo Overwatch con tanto di abilità originali. Quindi preparatevi a rigiocare con due tank e a poter selezionare qualsiasi personaggio senza restrizioni. Torneranno anche le mappe Hanamura, Temple of Anubis e Volskaya Industries. C'è anche un trailer a festeggiare la notizia. Lo trovate qui di seguito.

Stando a quanto comunicato da Blizzard, l'evento Blizzard Classic è separato dai piani per la reintroduzione in pianta stabile della modalità 6v6, visto che coinvolgerà soprattutto i personaggi originali. C'è da notare che alcuni giocatori di Overwatch 2 non conoscono il primo Overwatch, quindi per loro saranno tutti contenuti completamente nuovi. Il motivo? Overwatch 2 è free-to-play, lì dove per giocare a Overwatch si doveva pagare una somma d'ingresso. Del resto vedremo come i vecchi personaggio si integreranno con i nuovi.

Che in caso di successo Blizzard possa decidere di lasciare la versione classica come contenuto della nuova? Difficile dirlo, ma staremo a vedere. Overwatch 2 è attualmente alla sua 13a stagione, che presenta un battle pass a tema Halloween e una skin mitica di Widowmaker.