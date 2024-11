Il trailer di Superman è pronto, rivela James Gunn

Il trailer di Superman è pronto, parola di James Gunn: il regista ha rivelato la notizia rispondendo a un suo follower su Threads che si chiedeva quando sarebbe arrivato il video, vista l'abbondanza di trailer Marvel degli ultimi giorni.

"Il trailer è nel mio hard disk", ha scritto Gunn. "Tuttavia, seriamente, tutti e tre questi progetti (Captain America: Brave New World, Thunderbolts* e la seconda stagione di Peacemaker, NdR) verranno pubblicati con mesi di anticipo rispetto al nostro."

Come sappiamo, il nuovo film di Superman farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche l'11 luglio 2025, dunque manca effettivamente ancora un po' di tempo e non c'è ragione di essere ansiosi in merito alla promozione della pellicola.

Resta però da capire quando James Gunn e Warner Bros. decideranno di pubblicare il primo trailer. Magari a Natale, come regalo simbolico per i tantissimi fan del supereroe per eccellenza?