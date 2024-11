Dragon Age: The Veilguard ha venduto quanto Final Fantasy 7 Rebirth e Dragon's Dogma 2 in UK al lancio: lo ha rivelato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, facendo riferimento in questo caso al solo mercato retail ed escludendo dunque il digitale.

"Dragon Age: The Veilguard ha all'incirca totalizzato gli stessi identici numeri di Dragon's Dogma 2 e Final Fantasy 7 Rebirth nel Regno Unito", ha scritto Dring. "Non è dato sapere quali fossero le aspettative di Electronic Arts, ma sembra stia facendo bene: nulla di epocale, ma certo non terribile."

Come detto, per il momento le informazioni sulle vendite di The Veilguard riguardano unicamente le copie fisiche e bisognerà capire se le cifre del digitale faranno o meno la differenza, ma immaginiamo un rapporto simile a quello dei titoli Square Enix e Capcom appena citati.