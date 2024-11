Stellar Blade X Nier Automata e la modalità Foto hanno una data di uscita ufficiale e un nuovo trailer

L'anello di congiunzione è rappresentato dal bizzarro personaggio di Emil , doppiato da Maii Kadowaki, il cui "negozio" crea un collegamento tra i due diversi mondi, mettendo in scena il cross-over in questione.

La collaborazione con Nier: Automata era già stata annunciata nei giorni scorsi e appare alquanto sensata dal punto di vista stilistico, sebbene sia chiaramente una forzatura in stile "fanservice". In sostanza, con questo update si crea una connessione tra il mondo di Stellar Blade e quello di Nier: Automata.

ShiftUp ha confermato il prossimo arrivo del DLC su Nier: Automata per Stellar Blade , oltre alla modalità fotografica , annunciando la data di uscita dell'aggiornamento che metterà entrambi a disposizione dei giocatori: saranno disponibili dal 20 novembre.

Modalità Foto e altre novità

Il DLC consente di utilizzare le skin dei personaggi di Nier: Automata, in particolare 2B e A2, al posto della protagonista all'interno di Stellar Blade, creando una commistione che si rivela piuttosto azzeccata, come dimostra il trailer di presentazione.

Considerando anche la vicinanza stilistica, il cross-over risulta alquanto ben inserito nel mondo del gioco.

Il 20 novembre arriverà anche l'update che introduce la modalità fotografica in Stellar Blade, consentendo di scattare screenshot attraverso l'utilizzo di vari strumenti per modificare inquadratura, effetti e altre caratteristiche, in modo da ottenere scatti personalizzati al massimo.

Con l'update arrivano anche nuovi costumi e l'accessorio "Simbolo dell'eredità", che modifica l'aspetto e la rappresentazione della modalità tachionica, consentendo di personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco.

Tra le altre opzioni è stato esteso il lip-sync ad altre lingue compreso l'italiano, aggiunta la possibilità di modificare la musica dell'accampamento e aggiunte nuove possibilità di personalizzazione per l'aspetto di Eve, tra le quali anche l'opzione "senza coda".