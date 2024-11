A Plague Tale Collection per PS5 e Xbox Series è in prenotazione su Amazon Steelbook e artwork esclusivo

A Plague Tale Collection è in prenotazione su Amazon Italia al prezzo di 49,99€. La data di uscita è il 12 novembre 2024. Il gioco propone una Steelbook e con un Artwork esclusivo mai mostrato prima. Per non assicuravi l'arrivo del gioco a breve termine, dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo non propone uno sconto, ma facendo la prenotazione vi assicurate che, in caso di una promozione all'ultimo secondo, tale nuova cifra più bassa venga applicata direttamente al vostro ordine.