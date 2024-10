Un amato gioco Nintendo 64 è ora accessibile con Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

È da oggi disponibile un nuovo gioco per gli abbonati di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo . Si tratta, come già sapevamo di Banjo-Tooie , il classico gioco di Nintendo 64.

Il trailer di Banjo-Tooie

Come potete vedere qui sotto, Nintendo Italia ha pubblicato un tweet nel quale ci conferma che l'orso e l'uccellina (ovvero Banko e Tooie che danno il nome all'opera) sono di nuovo tra noi, senza dimenticare poi Gruntilda! In questo capitolo possiamo visitare l'Isola delle Streghe, se siamo abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, che ricordiamo è la versione "espansa" dell'abbonamento di Nintendo Switch.

Banjo-Tooie può essere giocato, tramite il servizio in abbonamento di Nintendo, anche in formato widescreen. Ricordiamo anche che con Nintendo Switch Online si ha accesso al gioco online, ai giochi NES, SNES e Game Boy, oltre che avere accesso ai salvataggi cloud e all'app per usare la chat online.

Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo aggiunge invece i giochi Nintendo 64, quelli per Game Boy Advance, per SEGA Mega Drive e anche dei pacchetti aggiuntivi come Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi, Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise e Splatoon 2: Octo Expansion.

Ricordiamo che da poco Nintendo ha svelato tre nuovi giochi in prova gratuita per gli abbonati Switch Online.