Nintendo svela tre nuovi giochi in prova gratuita per gli abbonati Switch Online

Gli abbonati di Nintendo Switch Online avranno modo di utilizzare Cursed to Golf, Minecraft Dungeons e A Litte to the Left dal 23 ottobre (ovvero tra due giorni rispetto al giorno di scrittura di questa notizia) fino al 30 ottobre .

Sebbene non sia una promozione proposta frequentemente, uno dei vantaggi disponibili per gli abbonati di Nintendo Switch Online (base o con espansione) è la possibilità di provare dei giochi senza costi aggiuntivi per un periodi di tempo limitato. Si tratta di versioni complete, che possono essere utilizzate dall'inizio alla fine senza alcuna limitazione nei giorni prestabiliti. Ora, Nintendo ha reso disponibili tre nuovi giochi in prova .

Le caratteristiche dei tre giochi per Nintendo Switch Online

L'annuncio è avvenuto tramite i social, come potete vedere qui sotto. Anche Nintendo Italia ha pubblicato un tweet dedicato, in cui presenta in tre giochi e spiega come funziona la promozione Giochi in Prova.

Se non conoscete i giochi, è presto detto. A Little to the Left è un gioco in cui dobbiamo fare ordine nel disordine. Ogni schermata propone una serie di oggetti di uso quotidiano, come vasi, penne od oggetti da lavoro che in molti hanno nel proprio garage. Lo scopo è metterli nell'ordine giusto o negli scomparti giusti, secondo diversi tipi di ragionamento. La maggior parte delle schermate ha vari modi per risolvere gli enigmi.

Minecraft Dungeons è uno degli spin-off dell'opera di Mojang. Si tratta, come è facile capire, di un dungeon crawler nel quale dobbiamo esplorare vari ambienti, fare a pezzi i nemici. Possiamo giocare da soli o in compagnia.

Infine, Cursed to Golf è ovviamente un gioco di golf, ma con una differenza: oltre a essere 2D, questo gioco ha tantissimi ostacoli, come se stessimo esplorando un dungeon ma lanciando una pallina. Dovremo fare attenzione a barili esplosivi, punte acuminate, ventilatori e non solo.