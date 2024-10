Black Myth Wukong arriva in versione fisica e ora spuntano dettagli sul prezzo e non solo

Come vi abbiamo già segnalato, il team di Black Myth Wukong - il gioco d'azione che tanto ha colpitolo tutto il mondo (ma soprattutto la Cina) a fine agosto - è in arrivo in versione fisica per PS5. La conferma è ufficiale da parte del team, Game Science. Secondo gli autori, il gioco è in arrivo in versione scatolata "presto", ma non è chiaro quanto presto. Per fortuna ci sono le fonti non ufficiali: in questo caso è stato il noto e affidabile billbil-kun a indicare cosa possiamo aspettarci da questa versione.

A suo dire, la versione degli USA di Black Myth Wukong sarà disponibile già da oggi, 21 ottobre, mentre l'Europa dovrà attendere un poco, ma comunque il gioco sarà in circolazione molto presto.