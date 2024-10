TSMC indagata negli Stati Uniti: potrebbe aver aiutato Huawei ad aggirare il ban

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha avviato un'indagine su TSMC, leader mondiale nella produzione di semiconduttori, per presunti rapporti con Huawei volti a eludere il Ban imposto dagli USA riguardo alle tecnologie avanzate come il 5G e l'intelligenza artificiale. Questa indagine, ancora in fase preliminare, potrebbe avere implicazioni significative per entrambe le società, e si basa su sospetti relativi a diverse modalità con cui TSMC potrebbe aver facilitato Huawei nel superare le restrizioni imposte dal governo statunitense.

La difesa di TSMC Nonostante le accuse siano ancora solo ipotesi e nulla sia stato confermato ufficialmente, TSMC ha rilasciato una dichiarazione pubblica in cui ribadisce il suo impegno nel rispetto delle leggi internazionali e promette la massima collaborazione con le autorità americane. La società ha anche dichiarato che, se errori sono stati commessi, saranno corretti nel più breve tempo possibile. La sede di TSMC. È importante ricordare che TSMC non è solo sotto la lente delle autorità, ma è anche un partner strategico per gli Stati Uniti. Grazie al CHIPS Act, gli USA stanno incentivando la produzione di semiconduttori sul proprio territorio, con TSMC in prima linea nella creazione di nuove fabbriche. Questo rafforza la cooperazione tra il governo americano e il gigante dei semiconduttori taiwanese, particolarmente rilevante per clienti di rilievo come Apple.