Le ultime novità di Warhammer 40.000: Space Marine 2 fanno infuriare i fan: gli autori corrono ai ripari

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è un successo e i fan lo adorano. Ovviamente questo non significa che sia tutto rose e fiori, visto che il team può compiere qualche errore durante il percorso di aggiornamento del gioco. Ad esempio, da poco gli autori hanno deciso di ribilanciare il gioco, aumentare la difficoltà delle Operazioni e introdurre una nuova meccanica per la difficoltà Letale (in breve, le armature si rigenerano solo quando si fa una finisher vicino a degli alleati).

Nel mezzo di queste modifiche, però, qualcosa non è andato per il verso giusto o, perlomeno, non ha soddisfatto i giocatori che si stanno lamentando in rete e tramite le recensioni di Steam.