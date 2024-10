Il remake del primo Fallout in 3D chiude i battenti, gli autori spiegano perché

L'annuncio è arrivato tramite un post dell'account X di Fallout: Vault 13, dove Culingwino, uno degli autori, ha dichiarato che tra i motivi che hanno portato a questa decisione c'è la difficoltà nel reclutare nuovi sviluppatori e alcuni cambiamenti nella vita personale dei membri chiave del team che hanno dovuto ridurre il loro impegno nel progetto, precisando che in ogni caso non ci sono state lotte interne o pressioni da parte di Bethesda.

Fallout: Vault 13 vedrà comunque la luce, ma incompleto

"Fallout: Vault 13 è stato sospeso per via della combinazione di alcuni fattori, incluso il burnout, la difficoltà nel reclutare e mantenere a bordo membri con abilità specifiche, e cambiamenti alla vita personale dei membri chiave del progetto. Non ci sono stati scontri interni o richieste di cancellazione da parte di Bethesda. In definitiva, si trattava di un progetto ambizioso realizzato con risorse limitate da dei volontari. Si è deciso di privilegiare il benessere dei membri del progetto"."

Sempre Culingwino ha annunciato che, nonostante i lavori su Fallout: Vault 13 siano stati sospesi, il team non vuole buttare alle ortiche il lavoro fatto finora. Per questo motivo nelle prossime settimane verrà pubblicata una build su Nexus Mods con i contenuti realizzati e volendo chi è interessato potrà usare il tutto come base per un nuovo progetto.

