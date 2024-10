Ventole Corsair QX120 RGB, lo starter kit è in sconto su Amazon Italia

Tre ventole da 120mm

Le ventole Corsair QX120 RGB sono progettate per un raffreddamento efficiente con una velocità massima di 2400 RPM e livello di rumore ridotto a 37 dB, garantendo prestazioni silenziose anche sotto carico. Con la tecnologia iCUE LINK, queste ventole permettono una gestione intuitiva dell'illuminazione RGB, completamente personalizzabile tramite il software Corsair iCUE, per creare effetti di luce spettacolari sincronizzati con il resto del sistema.

Le tre ventole installate in un PC assemblato.

Il kit è dotato di una struttura robusta in rame per un migliore assorbimento del calore, rendendolo ideale per configurazioni di PC desktop di fascia alta. La connettività tramite 4 pin garantisce compatibilità con una vasta gamma di schede madri, e il kit include tutte le componenti necessarie per un'installazione semplice e veloce.