Gemini Live ora parla in italiano e batte sul tempo Apple Intelligence e ChatGPT

Come configurarlo

Annunciato durante l'evento Made by Google, Gemini Live si è rapidamente affermato come uno strumento innovativo, permettendo conversazioni in inglese su dispositivi Android. Ora, con l'introduzione del supporto all'italiano, l'assistente potrà aiutare ancora più persone a gestire attività quotidiane, ricevere informazioni in tempo reale e approfondire argomenti d'interesse. La capacità di interagire in modo più naturale e discorsivo rende Gemini un vero e proprio partner conversazionale, in grado di supportare gli utenti in numerosi contesti.

Gemini Live e una delle sue funzioni.

Configurare Gemini Live in italiano è semplice. Gli utenti possono selezionare l'italiano come lingua preferita direttamente dall'app Google su dispositivi Android. È anche possibile utilizzare due lingue contemporaneamente, consentendo una maggiore flessibilità nelle interazioni. Per cambiare le impostazioni linguistiche, basta andare su Impostazioni > Assistente Google > Lingue e scegliere l'italiano o un'altra lingua supportata.