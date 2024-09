World of Warcraft: The War Within, inizia la stagione 1: come sta andando?

È dunque tempo di bilanci e bilanciamenti: vediamo come si sta comportando l'endgame di World of Warcraft, fermo restando che è tutto in divenire.

Come succede già da qualche espansione a questa parte, anche per World of Warcraft: The War Within si è preferito aspettare qualche settimana prima di aprire la nuova incursione, Palazzo dei Nerub-ar, e dare inizio alle danze della Stagione 1, che è finalmente cominciata cominciata con l'implementazione delle Spedizioni Mitiche a tempo, la difficoltà Mitica dell'incursione e le Scorribande di alto livello.

Emergenza bilanciamenti

Infatti a Blizzard non hanno perso tempo, sciorinando hotfix e aggiornamenti un giorno sì e un giorno no, e anche di un certo livello visto che alcune classi hanno fatto su e giù come fossero sulle montagne russe. Si potrebbe dire che potevano pensarci prima (di uscire con l'espansione, s'intende), ma i giocatori di WoW e, diamine, di tutti i MMO dovrebbero avere ormai imparato che l'esperienza sul campo vale più di ogni Alfa o Beta. Così sono passati già alcuni giri di nerf e boost: per esempio, i Druidi Equilibrio ringraziano, i Paladini Sacri un po' meno.

Nebbie di Tirna Falcis è una Spedizione Mitica a tempo che risale a Shadowlands

Anche perché fare il guaritore è diventato davvero difficile: secondo le prime stime, è il ruolo meno giocato da quando Blizzard ha cominciato a disegnare scontri più impegnativi in quel senso, come dimostra The War Within in cui, peraltro, si è deciso di ridurre le capacità di autosostentamento dei difensori per renderli più dipendenti dai guaritori. I quali, dal conto loro, devono curare sé stessi, i compagni di squadra e pure ballare il tango tra la roba da schivare, le famigerate "pozze" per terra, le meccaniche delle battaglie contro i boss e così via. Un ruolo davvero esoso, perciò facciamo un grande applauso ai nostri guaritori di fiducia, che se lo meritano.

Siamo comunque solo ai primi giri di bilanciamenti, che hanno anche interessato l'equipaggiamento, e in particolare i monili: si cominciano quindi a delineare le scale di efficacia per classi, ruoli e oggetti, quelle liste che fanno i super giocatori pro e che determinano il cosiddetto "meta" alimentando competizioni frustranti quando si cercano gruppi a caso. Ma è solo la seconda settimana, la stagione 1 è ancora lunga e scopriremo nel tempo cosa ci riserva in tal senso sia in PvE che in PvP.

Alba Infranta è una nuova Spedizione di The War Within

Di sicuro serve un giro di bilanciamenti anche sui contenuti, in particolare uno: Grim Batol. La Spedizione, risalente a Cataclysm, per qualche assurdo motivo è entrata in rotazione nelle Mitiche+ di questa prima stagione. Grim Batol non è mai stata molto apprezzata, è incredibilmente monotona e include alcuni tra i boss più antipatici di World of Warcraft, ma Blizzard ha ritenuto opportuno includerla nelle otto Spedizioni a tempo della stagione. L'inglesismo overtuned è quantomeno eufemistico e servono opportuni aggiustamenti, magari anche visivi, perché disegnare un boss in una stanza scura che richiama tentacoli scuri dentro cerchi scuri non è esattamente la mossa più intelligente del mondo.

Le altre Spedizioni ci sono sembrate, invece, bilanciate un po' meglio, anche se il roster è abbastanza deludente: quattro appartengono alle inedite di The War Within, le altre quattro alle passate espansioni, ma ben due (Scia Necrotica e Nebbie di Tirna Falcis) risalgono a Shadowlands. Sebbene Nebbie sia abbastanza amata per il timer generoso e la relativa facilità di completamento, Scia Necrotica è diventata anche più fastidiosa da quando hanno potenziato Chirurgo Cucicarne. Però si chiude senza troppi patemi con una buona gestione delle lance sparse per la Spedizione.

Quale mente perversa rivoleva Grim Batol nelle Mitiche a tempo?

Assedio di Boralus è rimasta la solita Spedizione con un timer stretto e alcuni boss davvero impegnativi quanto a meccaniche e circostanze sfortunate: l'ultimo, in particolare, metterà a dura prova i gruppi casuali (i famigerati PUG) e specialmente i guaritori. Le nuove Spedizioni sono invece abbastanza soddisfacenti: Volta di Pietra è forse la più complicata non tanto a causa dei tempi stretti, ma per via di alcuni boss dalle meccaniche molto particolari che richiedono coordinazione, autonomia e mobilità. Siamo abbastanza convinti che andrebbero limati, in particolare lo scontro con i due Oratori, forse troppo ricco visivamente per il tipo di attenzione richiesta, senza contare che obbliga a includere nella formazione una classe con un'interruzione a distanza per fermare il lancio di Metallo Fuso quando l'Oratore Brokk si allontana.

Meglio Alba Infranta, che ha un timer generoso, ma qualche bug da correggere visto che capita spesso di restare disallineati in volo rispetto alle aeronavi, mentre Ara-Kara e Città degli Echi vanno abbastanza bene, anche se alcuni boss manifestano espressamente la recente tendenza degli sviluppatori di riempire le arene di effetti grafici e abilità che si sovrappongono: come si suol dire, il troppo stroppia.