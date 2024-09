Ex designer di Palworld ha accusato Pocketpair di aver modificato il suo lavoro per farlo somigliare a Pokémon

Un ex dipendente dello studio di sviluppo Pocketpair, @eb_kemo su X, che ha lavorato a Palworld, ha accusato la compagnia di aver modificato i personaggi che aveva disegnato per farli somigliare ai Pokémon, senza oltretutto avere il suo permesso. Che Palworld guardi moltissimo alla serie Pokémon in termini di design dei personaggi non dovrebbe essere un mistero per nessuno. Anzi, alcuni appaiono essere delle copie spudorate dei personaggi di The Pokémon Company, tanto che non crediamo che qualcuno possa stupirsi del fatto che, stando a quanto raccontato dallo sviluppatore, il CEO di Pocketpair chiedesse di disegnare dei pal che potenzialmente entrassero nella top 100 dei Pokémon più popolari di sempre, stando alla traduzione dal giapponese fatta da Lewtwo, il primo a riportare la notizia su X.