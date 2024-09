PlayStation celebra i trent'anni di Tekken in modo davvero particolare

Una famiglia disfunzionale

Non stupisce quindi che proprio PlayStation abbia aperto le danze dei festeggiamenti, nella speranza (nostra) che Bandai Namco faccia qualcosa di più (una raccolta con i vecchi capitoli non sarebbe male). Lo ha fatto pubblicando un video dedicato a una delle situazioni ricorrenti della serie, diventata un vero e proprio meme, ossia "i membri della famiglia Mishima che si lanciano a vicenda da posti molto alti."

I Mishima sono la famiglia che organizza il torneo di Tekken, in cui i partecipanti si sfidano per ottenere il titolo di "King of Iron Fist Tournament". Il meme ricordato da PlayStation ha avuto vita nel primissimo capitolo, in cui Kazuya Mishima, vinto il torneo, getta suo padre, Heihachi Mishima, da un burrone. Da notare che anche il vecchio Mishima aveva fatto lo stesso con il figlio quando era piccolo. In Tekken 2 si replica, ma al contrario, con Heihachi che getta Kazuya in un vulcano. In altri capitoli ci sono lanci di Mishima da elicotteri, scogliere, altri burroni e quant'altro. Tanto ritornano sempre, non vi preoccupate. Che bella famiglia, non è vero?