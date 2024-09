The Game of Sisyphus, il videogioco filosofico che vi chiede di abbandonare la rabbia e accettare l’assurdità della vita

In effetti, giocando a The Game of Sisyphus ci è capitato spesso di tirarli in ballo, gli dèi, e come previsto nessuno ci ha aiutati.

Chiaramente Sisifo non mantenne i patti e non fece ritorno, fino a quando la sua condanna non fu inevitabile: per aver provato a scavalcare l'autorità degli dèi, sarebbe stato condannato a un lavoro inutile ed eterno . Senza possibilità di alleggerirlo con uno dei suoi trucchi. Così nasce il mito di Sisifo e della pietra.

Anche una volta risolta la questione e scortato al cospetto di Persefone, la regina degli inferi, Sisifo ne combinò una delle sue: chiese a sua moglie di non sotterrare il suo corpo e si lamentò con Persefone di non aver ricevuto una degna sepoltura. Persefone, mossa a compassione, gli concesse di tornare tra i vivi per tre giorni, così da officiare il funerale.

Secondo questa credenza popolare, Sisifo incontrò Anticlea prima che questa si sposasse con Laerte, re di Itaca. In ogni caso, tra le sue innumerevoli astuzie, Sisifo fece un errore madornale: mettersi contro il più potente e vendicativo degli dèi , Zeus. Spifferò una delle scappatelle del padre dell'Olimpo ad Asopo, che cercava sua figlia Egina. In cambio ottenne una fonte d'acqua eterna per la sua città, ma anche la collera di Zeus che lo condannò a morte. Ade mandò allora Thanatos a prendere Sisifo, e quest'ultimo ingannò la morte facendola ubriacare e legandola a una sedia.

Spingere la pietra

The Game of Sisyphus parte proprio da qui, e ha tutto l'aspetto di uno di quei videogiochi resi famosi da Bennett Foddy come Getting Over It with Bennett Foddy, ovvero titoli con comandi bizzarri e un certo sadismo nel far infuriare il giocatore, polverizzandogli davanti agli occhi i progressi accumulati negli ultimi minuti o nelle ultime ore.

Quando succede questa cosa in The Game of Sisyphus, fischiano parecchie orecchie divine

Vestendo i panni di Sisifo non si fa altro che far rotolare questa roccia in un lunghissimo percorso in salita. Nel primo tratto si familiarizza con i comandi, che non sono complessi, ma tengono conto dei capricci della fisica e dell'inerzia della roccia. Poi inizia il supplizio. Tutta la strada è infatti costellata di trappole, marchingegni e ostacoli da dover superare. Si parte con il classico percorso sospeso, si arriva a macchinari che girano e dei quali bisogna assecondare il movimento, fino a barili esplosivi (che dubitiamo fossero presenti nell'antica Grecia) e lastre di ghiaccio, pedane a molla, percorsi resi scivolosi dall'acqua.

La scalata è lunghissima e impietosa. Un errore e il masso potrebbe rotolare giù, prendere velocità, diventare impossibile da recuperare. Sebbene alcune parti del percorso siano realizzate per cercare di fermare l'avanzata del sasso in discesa, con alberi, rocce e tronchi messi lì per rallentarne l'inesorabile destino, capita non di rado che la fisica del gioco e la velocità di rotazione compiano magie, sbalzando il masso fuori dal percorso, oppure coinvolgendolo in salti esagerati che lo riportano all'inizio. Sì, proprio come nel mito.

Non crediamo che nell'antica Grecia esistessero barili esplosivi, ma nel magico mondo di The Game of Sisyphus

The Game of Sisyphus finisce spesso per lasciarvi esterrefatti, guardando i vostri sudati traguardi bruciare uno dopo l'altro, mentre il masso se ne torna dov'eravate mezz'ora, o magari anche un'ora fa. E, proprio come nella storia, non c'è alcun trucco per velocizzare il processo (be', quasi, ma ve lo diciamo tra un po'): si torna indietro, si spinge, si riaffrontano tutte le trappole. Tanto che molti utenti si sono lamentati perché, a differenza dei giochi di Foddy, Sisyphus non permette vero margine di miglioramento specialmente per chi ama le speedrun. Le capacità del videogiocatore sono relativamente utili per raggiungere la cima in fretta. Gli sviluppatori sudcoreani di cream si sono allora sbrigati a definire meglio (e con ironia) di che tipo di gioco si tratta: un'esperienza della lotta di Sisifo, in buona parte basata sull'interpretazione che ne diede Albert Camus nel 1942. Già, ma che significa?