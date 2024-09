Gli sviluppatori della serie Yakuza sono stupiti del fatto che gli altri studi non riciclino quello che fanno

Nelle scorse ore è stato annunciato Like a Dragon: Pirate Yakuza, il nuovo gioco di Ryū ga Gotoku Studio , nonché nuovo spin-off della celebre serie. Visto lo stupore per la velocità con cui è stato realizzato, il giornalista Gene Park del Washington Post ha ritirato fuori un'intervista risalente a inizio anno in cui ha avuto modo di parlare con la software house dei suoi velocissimi cicli di sviluppo , ottenendo un punto di vista interessante sulla questione.

Un sistema rodato

In Ryū ga Gotoku sono stupiti dal fatto che gli altri studi ripartano praticamente da zero a ogni progetto, ossia che non riutilizzino parte delle risorse che hanno prodotto. Loro invece seguono la strada degli spettacoli televisivi e dei film, "che riutilizzano le risorse a ogni possibile occasione."

Ryū ga Gotoku è uno studio davvero prolifico. Probabilmente uno dei più prolifici al mondo, che riesce a coniugare in modo incredibile quantità e qualità. Negli ultimi quattro anni ha lanciato: Isshin Remake, The Man Who Erased His Name e Infinite Wealth. Ora ha annunciato un nuovo titolo, uno spin-off a tema piratesco della serie principale. In tempi in cui i cicli di sviluppo possono arrivare anche a otto anni, si tratta di un risultato incredibile.

Masayoshi Yokoyama, il direttore di Ryū ga Gotoku Studio, ha fatto l'esempio delle serie GTA o Assassin's Creed, che a ogni capitolo "reinventano grosse fette del gioco." Secondo lui "di questi tempi la maggior parte dei giochi non sono dei miglioramenti dei precedenti, ma dei veri e propri reboot."

Per gli Yakuza è stato differente. Molti capitoli sono infatti ambientati nel quartiere di Kabukicho, i cui modelli e texture sono stati riutilizzati più volte. "Il nostro sistema è di costruire i nuovi giochi sui vecchi," ha spiegato Yokoyama, per poi affermare che si tratta di un modello che viene dal cinema e dalle serie TV e che praticamente solo loro nell'industria videoludica hanno adottato.

Va detto che il loro sistema è attuabile anche per come è stata concepita la serie Yakuza. In giochi che cambiano ambientazione a ogni iterazione, come gli assassin's Creed, diventa complicato riutilizzare le risorse allo stesso modo.