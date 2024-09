Le aspettative per The Elder Scrolls VI sono troppo alte, secondo un ex Bethesda

Di The Elder Scrolls VI non si sa ancora praticamente nulla, ma le aspettative della comunità sono già altissime. Forse troppo, stando a un ex Bethesda, secondo cui il gioco finale non sarà mai alla loro altezza. Viene da pensare che potrebbe replicarsi il caso Starfield, in cui le aspettative hanno fatto perdere di vista a molti il gioco vero e proprio, ma considerando che del seguito di Skyrim non si sa ancora niente di certo, è impossibile fare previsioni.