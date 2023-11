World of Warcraft: Cataclysm Classic annunciato con un trailer alla BlizzCon 2023

Nel corso della BlizzCon 2023 è stato annunciato con un trailer World of Warcraft: Cataclysm Classic , rifacimento della storica espansione di World of Warcraft che prosegue la linea originale del celebre MMORPG.

Il trailer

Vediamo lo spettacolare trailer cinematografico che ha accompagnato l'annuncio:

Il trailer mostra la distruzione scatenata da Deathwing ed è diretto e prodotto da Hurricane e dal suo team. "Dopo essere uscito dal cuore del Maelstrom, il Destroyer brucia tutta Azeroth sotto l'ombra delle sue ali."

World of Warcraft: Cataclysm Classic non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma ne conosciamo l'anno d'uscita: 2024. Per i conoscitori dell'originale sarà un bel ritorno a casa.