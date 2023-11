Warcraft Rumble, nuovo trailer cinematografico, gameplay e lancio durante la BlizzCon 2023

Warcraft Rumble è disponibile per sistemi iOS e Android. Potete scaricarlo da Google Play e dall'App Store.

Il sito ufficiale lo descrive come "un gioco strategico d'azione ambientato nell'universo di Warcraft, in cui dei Mini collezionabili prendono vita in frenetiche battaglie faccia a faccia." Disponibili da subito diverse modalità, tra cui la campagna per giocatore singolo, sfide epiche in PvP e molto altro.

Stando al comunicato ufficiale, Warcraft Rumble vanta 65 Mini da collezionare e più di 70 ambientazioni e boss con cui giocare. Inoltre, il gioco permette di costruire e gestire la propria personalissima armata per affrontare "diverse modalità di gioco, dalla Campagna PvA che si estende su tutto il continente a Spedizioni, Incarichi, PvP e persino una Campagna eroica!"