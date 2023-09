Starfield, Lies of P e l'accesso anticipato: pagare di più per giocare prima vi interessa?

Ribadiamo che sono dati che offrono solo un quadro parziale, in quanto riguardano solo una piattaforma, conteggiano i giocatori contemporanei e non le effettive vendite e, nel caso di giochi come Starfield, c'è tenere in considerazione la ripartizione tra utenti Steam e quelli abbonati a PC Game Pass.

Difficile tuttavia quantificare con certezza la percentuale di giocatori che hanno deciso di pagare qualcosa in più per l'accesso anticipato rispetto a quelli totali in mancanza di dati precisi. Per avere un'idea, seppur molto indicativa e approssimativa, possiamo citare i dati registrati su Steam da giochi estremamente popolari come Hogwarts Legacy e Starfield .

Di conseguenza supponiamo che i pubblisher si siano fatti due conti e abbiano notato come le vendite delle edizioni speciali registrano numeri ben più alti qualora includano questo bonus, specialmente poi se l'early access corrisponde con l'inizio del weekend . Il che tra l'altro spiegherebbe perché raramente viene proposto come un extra acquistabile separatamente.

Probabilmente lo avrete notato anche voi, ma sempre più spesso stiamo assistendo al lancio di giochi sul mercato preceduto da un periodo di accesso anticipato di una manciata di giorni incluso come bonus di edizioni speciali dal prezzo maggiore di quelle standard. Nel titolo abbiamo citato Lies of P e Starfield semplicemente perché sono due giochi recenti e con un certo seguito da parte della community, tuttavia nel 2023 ci sono tantissimi altri esempi, come Diablo 4, Hogwarts Legacy, la versione PS5 di Baldur's Gate 3 o tra i titoli in arrivo Forza Motorsport, a dimostrazione che questa pratica si sta diffondendo sempre di più.

L'accesso anticipato è solo un mezzo per vendere edizioni più costose?

Hogwarts Legacy

Un altro dato impossibile da stabilire ma di grande rilevanza è: quanti giocatori hanno acquistato edizione "X" principalmente perché attratti dal bonus dell'accesso anticipato e quanti invece hanno valutato questo extra come un bonus gradito all'interno di un pacchetto abbondante di contenuti ma non per forza il più importante?

Per spiegarci meglio, useremo come esempio nuovamente i due titoli citati in precedenza. L'accesso anticipato di Hogwarts Legacy era garantito con la Deluxe Edition, in vendita a 10 euro in più rispetto alla standard e che include anche alcuni oggetti estetici e un'arena da combattimento. Parliamo dunque di contenuti secondari che non incidono sull'esperienza e il bonus dell'accesso anticipato in questo caso può rappresentare effettivamente un elemento di primaria importanza per molti.

Starfield dal canto suo propone la Premium Edition su Steam a 30 euro in più rispetto alla versione Standard, tuttavia include nel prezzo anche un pacchetto di skin, l'art book + colonna sonora digitali e Shattered Space, la prima espansione del gioco che arriverà in futuro e che fondamentalmente giustifica da sola la differenza di prezzo. Insomma, sicuramente ci saranno stati giocatori convinti dal gioco di Bethesda a tal punto da pagare fin da subito un extra per comprare anche l'espansione in anticipo così come quelli smaniosi talmente smaniosi di mettere le mani sul gioco il prima possibile da valutare l'accesso anticipato come l'incentivo maggiore.

Ma è giusto chiedere di pagare di più per giocare prima e usare questo bonus per incentivare l'acquisto di edizioni speciali più o meno costose? Chiaramente nessuno vi punta la pistola alla tempia e non casca di certo il mondo attendere qualche giorno, così come al tempo stesso tempo ognuno è libero di spendere i propri soldi come meglio crede e valutare in modo differente questo bonus.

Dunque, lasciamo la parola a voi. Siete favorevoli o contrari alla pratica dell'accesso anticipato? In passato vi è capitato di acquistare un'edizione speciale in quanto principalmente o esclusivamente attratti da questo bonus? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.