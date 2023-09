Panos Panay lascia Microsoft dopo 19 anni, era il responsabile di Windows e Surface

Panos Panay sta per lasciare Microsoft, dopo 19 anni all'interno del colosso di Redmond, come riferito dalla compagnia stessa in una comunicazione: il responsabile di Windows e Surface ha deciso dunque di lasciare la sua posizione di executive Microsoft e cercare nuove avventure.

Panay è entrato in Microsoft nel 2004 come program manager, con il ruolo di supervisionare una serie di prodotti di alto profilo per la compagnia. Dopo aver guidato lo sviluppo della prima linea di Surface, tra tablet e laptop ibridi, è stato nominato chief product officer di Microsoft nel 2018.

Nel 2021 ha ottenuto un ulteriore avanzamento di carriera, diventando executive vice President dopo il lancio positivo di Windows 11, entrando a far parte del team dei leader di Microsoft con collegamento diretto con il CEO Satya Nadella.