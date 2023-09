Haunted House, un trailer con la data di uscita per il remake del classico Atari

Haunted House, remake del classico Atari già riproposto nel 2010, ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, annunciata con un trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 12 ottobre.

Quella messa a punto da Orbit Games è un'esperienza in stile roguelike, caratterizzata da un gameplay a base stealth in cui, nei panni della ragazza protagonista dell'avventura, dovremo esplorare una casa infestata stando attenti a non finire preda dei fantasmi.

Man mano che porteremo a termine gli incarichi, avremo modo di sbloccare nuovi personaggi, ognuno dotato di caratteristiche differenti che ci permetteranno di raggiungere zone prima inaccessibili e superare ostacoli che sembravano insormontabili.