Lies of P, disponibile da oggi su Xbox Game Pass il soulslike ispirato a Pinocchio

Lies of P è disponibile a partire da oggi per gli abbonati a Xbox Game Pass su Xbox Series X|S, Xbox One e PC: il soulslike ispirato a Pinocchio approda sulla piattaforma Microsoft con un giorno d'anticipo rispetto all'uscita su PlayStation.

Se avete letto la nostra recensione di Lies of P, sapete già tutto: sviluppato da Round8 Studio e Neowiz, il gioco reinventa il libro di Collodi utilizzando un approccio dark e un'ambientazione in stile Belle Epoque francese.

Meccaniche e struttura corrispondono alle specifiche dettate da From Software per questo sottogenere degli action RPG, dunque il gameplay è hardcore e include potenzialmente un bel po' di backtracking, ma senza essere eccessivamente punitivo.