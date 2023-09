Resident Evil 4: Separate Ways, video gameplay e nuove immagini del DLC con Ada Wong

Separate Ways arriva questa settimana

In uscita giovedì 21 settembre 2023 per tutte le piattaforme al prezzo di 9,99 euro, Separate Ways propone una una storia complementare a quella con protagonista Leon S. Kennedy. Questa volta infatti vestiremo i panni di Ada Wong e scopriremo di più sugli obiettivi di questo personaggio, oltre che affrontare sfide inedite.

Oltre alle meccaniche già viste nel remake del gioco base, come le missioni secondarie del Mercante e le parate con il coltello, Ada potrà fare fare affidamento anche sul suo rampino per raggiungere posizioni altrimenti inaccessibile e anche per strattonare o eliminare in modo creativo i nemici. Se volete saperne di più ecco la nostra anteprima di Resident Evil 4 Separate Ways.