Fallout, ecco i cinque giochi che hanno influenzato maggiormente l’autore

I cinque giochi

C'è da notare che Cain non ha parlato dei cinque giochi migliori di tutti i tempi ma, con una scelta più interessante, di quelli che lo hanno influenzato di più. Comunque sia, il quintetto è composto da:

Star Raiders, un simulatore di combattimenti spaziali di Doug Neubauer del 1980, pubblicato su Atari 400/800. Cain ha raccontato di averne fatto anche un clone in Unity, confrontandone le dimensioni finali con quelle del gioco originale: più di 500 MB contro gli 8KB rispettivamente.

Ultima III: Exodus (1983), gioco di ruolo di Richard Garriott pubblicato direttamente dalla sua Origin Systems, uno dei primi esponenti del genere ad avere dei personaggi animati. È stato il gioco che ha fatto nascere l'amore di Cain per i GDR elettronici.

Star Control II: The Ur-Quan Masters (1992), sviluppato da Toys for Bob è un gioco di esplorazione spaziale con combattimenti tra astronavi e una sceneggiatura molto matura per i suoi tempi. Si tratta di un titolo dalla grande influenza per il mondo dei giochi di ruolo, ma spessissimo dimenticato. Cain lo ha preso anche a modello per Fallout.

Star Wars: X-Wing (1993), simulatore di combattimenti nello spazio completamente 3D con alcune delle più iconiche astronavi di Star Wars. Sviluppato da Totally Games, è ancora oggi considerato uno dei giochi che meglio hanno sfruttato la licenza della serie di George Lucas.

EverQuest (1999) di Verant Interactive e 989 Studios, è uno dei primi MMORPG ad aver avuto un certo riscontro a livello commerciale, con 500.000 abbonati attivi nel 2003. La prima versione è giocata ancora oggi.