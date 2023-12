Dragon Ball: tutti i giochi della serie in sconto su Steam

Naturalmente sono in sconto anche tutti i DLC dei vari giochi, che in alcuni casi sono numerosissimi (ad esempio Xenoverse 2 ne ha decine).

L'editore Bandai Namco ha lanciato su Steam una tornata di saldi dedicata alla serie Dragon Ball , con tutti i titoli venduti in forte sconto, per la gioia di quelli che vogliono completare la loro collezione.

La serie

Dragon Ball è una popolare serie di manga e anime creata dal mangaka Akira Toriyama. La serie è stata pubblicata per la prima volta come manga nel 1984 e successivamente è stata adattata in diverse serie anime e film. È incentrata sulla ricerca delle mitiche sfere del drago, che se raccolte tutte quante consentono di evocare un drago a cui è possibile chiedere l'esaudimento di un desiderio.