Apple potrebbe dover affrontare una massiccia causa antitrust negli Stati Uniti

Tuttavia, è anche una strategia aziendale che ha messo il gigante tecnologico in acque torbide: secondo un recente rapporto, un'indagine antitrust sta per concludersi e potrebbe sfociare in una causa legale nel secondo semestre di quest'anno.

Un pessimo momento

Apple riceve spesso critiche per i suoi sistemi chiusi, anche per quanto riguarda i circuiti di pagamento

Diverse grandi aziende come Meta, Spotify, Beeper, Tile e altre, hanno collaborato con gli investigatori antitrust.

La decisione definitiva su una possibile azione legale è tuttora però in sospeso.

È importante che Apple abbia la possibilità di esporre il proprio punto di vista, anche se finora non è stata convocata per difendere la sua posizione in vista dell'eventuale avvio di un processo.

Secondo il rapporto, le azioni del Dipartimento di Giustizia dipenderanno dalla risposta di Apple alle normative dell'Unione Europea relative all'adozione dell'interfaccia USB-C e altri requisiti.

Fino ad oggi, Apple ha seguito le regole adottando la porta di ricarica "a norma" su tutta la serie di iPhone 15, ma c'è ancora il problema di implementare un sistema che consenta l'utilizzo di store di app di terze parti in diverse regioni. Le critiche non arrivano solo dall'Europa, ma anche dall'oriente.

Non è un inizio di anno facile per la compagnia più nota al mondo, quindi sarà interessante vedere come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane e mesi.