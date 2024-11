Anche i Samsung Galaxy si possono usare per mettere in moto le auto di Audi

Samsung ha annunciato un importante aggiornamento per Samsung Wallet, l'applicazione che consente di gestire pagamenti, documenti e carte d'imbarco direttamente dal proprio smartphone. La novità? Wallet si trasforma in una chiave digitale per i veicoli Audi, offrendo un'opzione in più per gestire la vettura.

Grazie a questa nuova funzionalità, i possessori di alcuni modelli Audi e di smartphone Galaxy compatibili potranno dire addio alle chiavi tradizionali. Basterà avere con sé il proprio telefono per sbloccare, bloccare e avviare l'auto, il tutto in modo semplice e sicuro. La chiave digitale, conservata all'interno di Samsung Wallet, sfrutta la tecnologia UWB (Ultra-Wideband) per garantire la massima affidabilità e precisione.