Un fornitore dei display Apple ha violato dei brevetti Samsung e potrebbe portare al rinvio di un nuovo iPhone

La vicenda è però tutt'altro che conclusa: Samsung ha infatti richiesto un riesame della decisione dell'ITC e il verdetto finale è atteso per marzo del prossimo anno, in concomitanza con il lancio previsto dell'iPhone SE 4.

Il caso BOE potrebbe far rinviare iPhone SE 4?

Questo non è il primo caso in cui un ente governativo statunitense prende di mira BOE. In passato il Select Committee On The CCP, presieduto da John Moolenar, aveva segnalato al Dipartimento della Difesa americano che i fornitori di display cinesi come BOE rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale. L'ITC ha però respinto la richiesta di Samsung di vietare l'uso dei display BOE negli Stati Uniti, sostenendo che tale provvedimento non avrebbe avuto alcun impatto sull'industria nazionale.

Il logo BOE

Alcuni funzionari del settore brevetti citati dal portale sudcoreano Elec hanno spiegato che l'ITC valuta attentamente tutti gli aspetti prima di decidere se vietare un'azienda negli Stati Uniti. Anche in caso di violazione di brevetti, se l'industria nazionale non ne risulta danneggiata, non vengono adottate misure restrittive.

L'obiettivo di Samsung appare invece chiaro: eliminare BOE dalla competizione e diventare l'unico fornitore di pannelli a basso costo per i prodotti più economici di Apple. Ricordiamo che BOE si è aggiudicata la fornitura dei pannelli per l'iPhone SE 4, superando l'offerta di Samsung. Pare che Apple avesse tentato di concludere un accordo per 25 dollari a display OLED, ma Samsung non ha accettato, lasciando spazio a BOE come alternativa immediata.

Resta da vedere quale sarà la decisione finale dell'ITC, visto che un eventuale ban della compagnia cinese dagli Stati Uniti potrebbe portare a un ritardo proprio nell'uscita del nuovo iPhone SE 4, le cui specifiche complete e prezzo sono già trapelate online.