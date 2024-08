Overwatch 2 arriva su Xbox Game Pass con oggetti e bonus gratis per gli abbonati

Nello specifico l'iniziativa avrà inizio il 17 settembre , con i giocatori che riceveranno immediatamente un bonus di 30 Prismi Mitici , che si possono spendere per ottenere contenuti mitici e i modeli eroe Reinhardt Cartone, D.VA Nave Testuggine, Hanzo Cyberdrago, Genji Runner di Strada, Mercy Ape e Lifeweaver Chierico. Una volta riscattati saranno vosti per sempre, ma avete tempo fino al 21 ottobre per farlo.

Gli altri bonus

Non è finita qui, in quanto fintanto che il vostro account Battle.net rimarrà collegato a quello del Game Pass verranno resi disponibili ulteriori oggetti di gioco, molti dei quali con tramite l'accesso continuativo. Tra questi sono inclusi elementi cosmetici delle stagioni precedenti nel Negozio di Overwatch 2 e un incremento cumulabile di PE. Nel caso siate interessati, da qui potrete eseguire il collegamento del vostro account Xbox a quello Battle.net.

Come accennato in apertura, da oggi prende il via la Stagione 12 di Overwatch 2, che tra le novità ha introdotto Juno, la nuova eroina di supporto con tuta spaziale proveniente da Marte, nonché due mappe per la modalità Scontro, nuove elementi sbloccabili e un immancabile Pass Battaglia Premium con decine e decine di ricompense da reclamare.