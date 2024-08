Ecco quando sarà svelata la data d'uscita di Dragon Age: The Veilguard

Curiosamente, la descrizione del video svela dettagli sulla storia e su come l'interruzione del rituale di Solas abbia portato alla liberazione dei "dei elfici corrotti" intenzionati a distruggere il mondo (tanto per cambiare): "Il rituale di Solas è stato interrotto - ma a quale prezzo? I dei elfici corrotti sono fuggiti e sono decisi a distruggere il mondo. Sta a te unire i Veilguard e combattere contro questi antichi sovrani."

Presto sapremo tutto

Naturalmente, ci sarà altro da scoprire, con Bioware che ha confermato in un recente tweet che mostrerà il Guerriero combattere ad alti livelli nella settimana del 19 agosto. Ci sarà anche spazio per la versione PC, probabilmente per svelarne le caratteristiche avanzate. Insomma, sarà una bella settimana per scoprire di più il gioco, di cui per ora si è visto essenzialmente solo il tutorial.

Bioware ha anche svelato cosa mostrerà nelle settimane successive: quella del 26 agosto sarà dedicata ai Compagni, mentre il 30 agosto si terrà una sessione di domande e risposte con gli sviluppatori su Discord.

Inoltre, dal 3 settembre in avanti, IGN First inizierà la sua copertura esclusiva di un mese, il che probabilmente significherà che vedremo ancora più gameplay e scopriremo ulteriori dettagli sugli aspetti principali dell'esperienza. Per settembre e oltre si parla infine di "molto altro". Quindi immaginiamo che verso ottobre o, al massimo, novembre potremo finalmente giocare alla versione finale.

Qualsiasi sia la data d'uscita, Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile per Xbox Series X/S, PS5 e PC.