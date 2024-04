Alien, la serie TV: è stato svelato quando è ambientata rispetto al film originale

La serie TV è più vicina al film che a Prometeus

In precedenza, lo showrunner Noah Hawley ha spiegato il motivo per cui non sta utilizzando come fonte di ispirazione principale Prometheus per la sua serie prequel di Alien, affermando che gli piace il "retro-futurismo" dei film originali.

Hawley ha detto di aver parlato con Scott di "molti, molti elementi" della serie Alien, compresi i suoi legami con i prequel, ma alla fine ha deciso di abbandonare le novità in favore della tradizione dei film originali.

Ricordiamo inoltre che è in arrivo un nuovo film di Alien: si chiama Alien Romulus ed è previsto per l'arrivo nelle sale ad agosto.