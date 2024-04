Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game: ecco il primo trailer del gioco di Wētā Workshop

Wētā Workshop e il publisher Private Division hanno presentato oggi il primo trailer ufficiale di Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game, offrendoci così un primo assaggio di questo progetto che a lungo è rimasto avvolto nel mistero. Sono state offerte anche indicazioni sulla pubblicazione, con il lancio confermato durante il corso del 2024 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam.

Come possiamo vedere dal trailer e in base ai dettagli condivisi in precedenza, Tales of the Shire: A Lord of the Rings ci porta nella Contea del Signore degli Anelli per farci vivere una vita da Hobbit in una ambientazione immersa nel verde, rilassante e tranquilla.