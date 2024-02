Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board!, trailer fa la panoramica del gioco

SEGA ha pubblicato un nuovo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! per fare una panoramica completa del gameplay. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un party game con tantissimi mini giochi da affrontare insieme a un massimo di tre amici. L'uscita del gioco è fissata per il 26 aprile 2024. Sarà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch.