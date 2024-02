Apex Legends: un trailer presenta il Battle Pass della Stagione 20: Svolta

In vista dell'imminente lancio della Stagione 20 di Apex Legends, intitolata "Svolta", Respawn Entertainment ed EA hanno presentato i contenuti in arrivo nel Battle Pass della nuova season tramite il trailer che trovate nel player sottostante.

Come al solito troviamo una serie di ricompense gratuite per tutti i giocatori, che consistono nella skin "Codice Blu" di Pathfineder, 7 pack Apex, 11 skin arma, 4 transizioni, contatori vittorie per tutte le leggende, 2 pacchetti musica, un badge stagionale e fino a 200 monete Apex.

Acquistando il pass premium invece sarà possibile ottenere skin epiche uniche per Fuse e Ash e oltre 100 ricompense, tra cui l'R-99 Reattivo "Guastafeste" al livello 100, la skin leggendaria "Sabbia e Ruggine" e molto altro ancora.