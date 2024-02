Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma torna al cinema con Jar Jar Binks per i suoi 25 anni

Più precisamente, Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma sarà distribuito in alcune sale selezionate il 3 maggio. Per l'occasione, l'artista Matt Ferguson ha disegnato un nuovo poster , che potete vedere in forma integrale qui di seguito.

Nel corso del 2024 Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma festeggerà 25 anni. Per l'occasione, Disney e Lucasfilm hanno deciso di riportarlo al cinema . Sì, potremo vedere di nuovo all'opera Jar Jar Binks in altissima definizione.

Il nuovo poster

Scritto e diretto da George Lucas, Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma fece il suo debutto il 19 maggio 1999, causando non poche discussioni a causa del già citato Jar Jar Binks e di alcune aggiunte alla mitologia di Star Wars come i midi-chlorian, che secondo molti hanno trasformato la Forza in una specie di malattia del sangue. Nonostante ciò incassò più di 1 miliardo di dollari globalmente, entrando nella classifica dei 50 film più redditizi di tutti i tempi.

Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma inizia la cosiddetta saga degli Skywalker, introducendo un giovanissimo Anakin Skywalker, poi Darth Vader, e facendo da preludio per gli eventi che porteranno alla nascita dell'Impero. Tra gli interpreti, ricordiamo un giovanissimo Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, Liam Neeson in quelli di Qui-Gon Jinn e Natalie Portman come Padme.