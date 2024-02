Banishers: Ghosts of New Eden, vediamo qualche nuova immagine tratta dal gioco

In occasione dell'arrivo della nostra recensione di Banishers: Ghosts of New Eden, pubblichiamo queste nuove immagini tratte dal gioco, che mostrano diversi momenti del gameplay, nonché alcuni degli elementi che lo caratterizzano.

In particolare gli scatti mostrano i due protagonisti in azione, Red e Antea, lui nel ruolo di epuratore, lei in quello di fantasma che lo aiuta ad affrontare la terribile minaccia che incombe sulla cittadina di New Eden.