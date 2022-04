Dying Light 2: l'update 3 che introduce la Nuova Partita+ ha un periodo di uscita più preciso

Techland ha svelato il periodo di uscita dell'update 3 di Dying Light 2. A fine aprile 2022 avremo modo di scaricare il nuovo aggiornamento che introdurrà la modalità Nuova Partita+, oltre una serie di correzioni per il gioco. Per il momento non è disponibile un patch note più precisa.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. L'account ufficiale di Dying Light scrive: "Sopravvissuti, il nostro team sta lavorando duramente sulla patch 3 per Dying Light 2 Stay Human. Sarà una delle patch più grandi pubblicate fino ad ora. Oltre a numerose correzioni sia per la modalità single player che per la modalità multigiocatore, introdurrà anche la modalità Nuova Partita+, che darà più motivi per rivisitare La Città".

Nel secondo tweet, l'account di Dying Light 2 aggiunge: "Abbiamo pianificato la pubblicazione della patch 3 su tutte le piattaforme per la fine di questo mese [ndr, aprile 2022]. La lista completa delle correzioni sarà disponibile quando l'aggiornamento sarà pubblicato."

La possibilità di attivare una Nuova Partita+ in Dying Light 2 è una delle opzioni più richieste dai giocatori. Il team aveva già confermato di essere al lavoro su questa funzione, ma non era ancora stata indicata una data di uscita. Ora, abbiamo un'idea più precisa di quando possiamo aspettarci l'update.