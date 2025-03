Il regista del nuovo film di The House of the Dead promette che rifletterà l'esperienza del videogioco

The House of the Dead non è proprio il videogioco ideale da ridurre in forma cinematografica, nonostante sia arrivato al secondo adattamento. A dirigere la nuova pellicola è Paul W.S. Anderson, non certo nuovo a portare i videogiochi al cinema. Suoi sono infatti i film di Mortal Kombat, Resident Evil e Monster Hunter.

Per il nuovo film ha però scelto un approccio completamente differente. Del resto il punto di partenza è un rail shooter con pistole ottiche, quindi richiede un certo tasso di creatività per non diventare il solito action a base di zombi.