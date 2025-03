Le ragazze anime formose con le cosce grosse sono una conseguenza della crisi economica

Parlando di questi incredibili successi passati nella "tecnologia delle ragazze anime", il produttore Junzo Hosoi ha dichiarato a 4Gamer (tradotto via Automaton) che l'aspetto delle cosce di Ryza è una conseguenza della crisi economica.

Se amate i giochi di ruolo giapponesi, probabilmente avrete almeno un'idea di cos'è la serie di Atelier . I capitoli della saga hanno varie differenze tra loro, ma vi è una caratteristica fissa: la protagonista è una giovane ragazza e lo stile grafico è alquanto "anime". Ovviamente le ragazze cambiano di saga in saga e una di queste, Ryza , aveva una caratteristica molto precisa: aveva delle cosce larghe . Nulla di anormale, ma non erano le solite gambe a grissino di molte ragazze degli anime.

Le parole del produttore di Atelier

"È solo una mia percezione", dice, "ma credo che l'economia influisca sul tipo di design che diventa popolare. Ci sono alcuni tipi di personaggi che sono necessari in tempi di recessione, e ci sono tipi di personaggi che vengono accolti solo quando l'economia è in crescita". E continua osservando che "tendenze come figura più formosa" sono più comuni durante una recessione.

Yumia da Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

"Si dice che il Giappone sarà in recessione per molto tempo", aggiunge Hosoi, "ma ho pensato che tentare di adeguarsi ancora ai tempi [come fatto con Ryza] avrebbe portato Yumia ad assomigliare troppo a Ryza".

Uno studio del 2005 afferma che nelle regioni del mondo più povere dove le persone hanno mediamente più fame, le donne più formose hanno successo, poiché questo psicologicamente suggerisce che tali donne hanno accesso a più risorse. Nei paesi più ricchi, invece, le donne più magre vengono preferite. Ancora più precisamente, lo studio afferma che se un uomo ha fame, in quel dato momento tenderà a trovare più attraenti le donne formose. Onestamente prenderemmo questo studio con le pinze, ma nondimeno dà l'impressione che le parole del produttore di Atelier non sono completamente folli.

Vi ricordiamo che abbiamo provato Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land.